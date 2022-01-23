​Тренер «Краснодара» Фарке: «Думаю, какие-то элементы Тухель взял из моего футбола»

Недавно главным тренером «Краснодара» стал Даниэль Фарке. В своё время он работал со второй командой в дортмундской «Боруссии», когда с основой работал Томас Тухель. В интервью для клубного канала «Краснодара» в YouTube Фарке высказался о нынешнем наставнике «Челси».

«Я не хотел тогда отвлекать Тухеля от работы, но с его стороны всегда инициировалось общение. Думаю, нет смысла рассуждать о его профпригодности. Конечно, когда ты видишь что-то хорошее, то ты хватаешь это, думаешь: «Пожалуй, я возьму это на вооружение». Думаю, Тухель взял какие-то элементы из моего подхода тоже. Но он уже тогда был на топ-уровне. С моей стороны было бы очень нескромно утверждать, что он многому у меня научился», - сказал Фарке.