Фарке озвучил свою задачу в «Краснодаре»

На клубном канале «Краснодара» в YouTube появилось интервью новоиспечённого тренера команды Даниэля Фарке. Среди прочего, немец рассказал о своём приходе в клуб РПЛ.

«Не могу сказать, что моё приглашение было очевидным решением для клуба. Да, я проработал пять лет в Англии, но всё же…

Моя новая задача – помочь клубу перейти на следующую ступень в развитии. Конечно, это новый вызов в моей карьере. Могу точно сказать, что английская лига – лучшая лига в мире. После пяти лет там сложно назвать себя новичком. Но каждая новая страна, новая лига – это новый вызов.

Язык очень важен. Так что прошу немного вашего терпения. Возможно, чуть позже мы сможем записать такое же интервью на русском языке. Это новый вызов, и я должен всё досконально выучить. Меня всегда привлекали интересные вызовы. Я в некотором роде трудоголик.

Надеюсь оправдать ожидания в ближайшие месяцы. Но не получится просто нажать на кнопку, чтобы через пару дней всё было отлично», - сказал Фарке.