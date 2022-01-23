«Краснодар» ведёт переговоры с нападающим «Гремио»

«Краснодар» нацелился на приобретение бразильского форварда «Гремио» Рикардиньо. Об этом лично подтвердили агенты футболиста.

«Краснодар» с нами и правда связывался. Сейчас мы ведём переговоры», – заявили агенты Рикардиньо в беседе с корреспондентами Metaratings. Отметим, что интересы футболиста представляет агентство EFFES Sport.

Ранее отмечалось, что трансфер Рикардиньо в «Краснодар» невозможен этой зимой, поскольку «быкам» сначала нужно решить, кто из легионеров должен покинуть команду, чтобы не нарушать лимит.

Нынешний сезон Рикардиньо проводит на правах аренды за португальский «Маритму». В 9 матчах чемпионата Португалии футболист забил один гол.