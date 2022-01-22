​Орлов – о будущем Дзюбы: «Для начала пусть пробьётся в основу «Зенита»

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся поклонником «Зенита», дал комментарий по поводу будущего форварда команды Артёма Дзюбы.

«Для начала пусть Дзюба пробьётся весной в основу «Зенита». Докажет, что он по-прежнему футболист высокого класса», - высказался Орлов для «Спорт-Экспресса» по поводу возможного продления контракта с игроком. Действующий трудовой договор Дзюбы истекает в конце сезона.

По словам Орлова, Дзюба в последнее время сдал и уже не выдерживает игровой темп на протяжении всего матча. Комментатор считает, что Дзюба не проходит в стартовый состав «Зенита» по объективным причинам.

В сезоне 2021/2022 Артём Дзюба забил 10 голов и отдал 9 голевых передач в 24 матчах за «Зенит».