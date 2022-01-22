​Ринат Билялетдинов: «Азмун перерос РПЛ, но в «Байере» у него будут партнёры не сильнее, чем в «Зените»

Летом Сердар Азмун сменит «Зенит» на «Байер». О грядущем трансфере в субботу было объявлено официально. По поводу перехода иранского игрока высказался Ринат Билялетдинов, который в своё время работал с Азмуном в «Рубине».

«Кажется, что он перерос уровень чемпионата России, но не думаю, что в «Байере» партнёры будут сильнее, чем в «Зените», - поделился своим мнением Билялетдинов, давая комментарий для ТАСС.

По словам Билялетдинова, «Байер» соответствует уровню Азмуна. При этом оказаться в клубе более высокого уровня иранцу будет сложнее, считает экс-наставник «Рубина».

Напомним, что в «Байер» Сердар Азмун перейдёт как свободный агент.