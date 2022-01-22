​Букмекеры понизили шансы «Зенита» на чемпионство после новости об уходе Азмуна

Сердар Азмун станет игроком «Байера» летом. Несмотря на то, что трансфер состоится между сезонами, букмекеры понизили шансы на чемпионство «Зенита» в этом розыгрыше РПЛ. Если раньше вероятность завоевания титула питерцами оценивалась в 80%, то теперь она понизилась до 76%. Сложно сказать, с чем связаны изменения в этих цифрах. Возможно, эксперты из мира ставок считают, что Азмун, один из лидеров «Зенита», будет иметь не столь высокую мотивацию в играх за питерцев в ситуации, когда он уже имеет контракт с «Байером».

Добавим, что трудовое соглашение между Сердаром Азмуном и «Байером» будет рассчитано до конца сезона 2026/2017.

На текущий момент «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая второе «Динамо» на два очка.