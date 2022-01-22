​В «Зените» отреагировали на новость о том, что Азмун подписал контракт с «Байером»

В летнее трансферное окно Сердар Азмун станет игроком «Байера». Немецкий клуб объявил о том, что контракт иранского форварда будет рассчитан на четыре года.

«Зенит» никак не мог помешать Сердару Азмуну договариваться с «Байером». Правила ФИФА говорят о том, что за полгода до истечения срока контракта футболист имеет право свободно вести переговоры и даже подписать предварительный контракт с клубом из-за рубежа.

В пресс-службе «Зенита» отреагировали на объявление о летнем переходе Сердара Азмуна в «Байер».

«То, что Азмун подписал контракт с «Байером» с сезона 2022/2023, не отменяет того, что он остаётся игроком Зенита до окончания сезона 2021/2022 со всеми вытекающими последствиями», - ответ из стана питерского клуба на своих страницах приводит sport24.