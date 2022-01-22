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​Первые слова Азмуна о переходе в «Байер»

22 Января 2022 • 21:24 Комментировать (2)

Сердар Азмун покидает «Зенит». К счастью для фанатов питерского клуба, иранец уйдёт не зимой, а летом. После второй части сезона 2021/2022 Азмун на правах свободного агента переберётся в «Байер». В субботу леверкузенский клуб объявил о согласовании с форвардом контракта на четыре сезона.

Азмун уже успел дать первый комментарий по поводу своего перехода. Его приводит пресс-служба «Байера» в «Твиттере».

«У «Байера» отличный состав. Я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет команда. Возможность вскоре сыграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня», - высказался Азмун.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
wertygaz
22 Января 2022 в 21:29
У Газпрома денег много, согласны на бесплатный уход лучшего игрока...
Zenituwka
22 Января 2022 в 21:34
Лучший игрок у нас Клаудиньо.
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