​Первые слова Азмуна о переходе в «Байер»

Сердар Азмун покидает «Зенит». К счастью для фанатов питерского клуба, иранец уйдёт не зимой, а летом. После второй части сезона 2021/2022 Азмун на правах свободного агента переберётся в «Байер». В субботу леверкузенский клуб объявил о согласовании с форвардом контракта на четыре сезона.

Азмун уже успел дать первый комментарий по поводу своего перехода. Его приводит пресс-служба «Байера» в «Твиттере».

«У «Байера» отличный состав. Я давно слежу за клубом и в восторге от того, как играет команда. Возможность вскоре сыграть в Бундеслиге невероятно волнительна для меня», - высказался Азмун.