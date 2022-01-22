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Чернов рассказал о тренировках со старожилами ЦСКА

22 Января 2022 • 20:45 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Дюделанж
24.01 14:00

Бывший игрок ЦСКА Никита Чернов поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Березуцкими, Игнашевичем и Акинфеевым. По словам футболиста, с этими игроками обстановка на тренировках «армейцев» была очень строгой.

На вопрос о том, каково было тренироваться с лидерами ЦСКА, Чернов ответил: «Там я на тренировках понимал, что в команде играют такие ребята, что шаг вправо-влево – расстрел. Там всегда за тобой следили. Тот ЦСКА – это одна из лучших команд своего времени», – заявил Чернов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Чернов выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2019 год. Сейчас футболист играет за самарские «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Никита Чернов
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