Чернов рассказал о тренировках со старожилами ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Никита Чернов поделился воспоминаниями о совместных тренировках с Березуцкими, Игнашевичем и Акинфеевым. По словам футболиста, с этими игроками обстановка на тренировках «армейцев» была очень строгой.

На вопрос о том, каково было тренироваться с лидерами ЦСКА, Чернов ответил: «Там я на тренировках понимал, что в команде играют такие ребята, что шаг вправо-влево – расстрел. Там всегда за тобой следили. Тот ЦСКА – это одна из лучших команд своего времени», – заявил Чернов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Чернов выступал за московский ЦСКА с 2014 по 2019 год. Сейчас футболист играет за самарские «Крылья Советов».