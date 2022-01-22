Получают ли комментаторы «Матч ТВ» особенные установки по поводу «Зенита» - Генич ответил

Известный комментатор Константин Генич дал интервью для YouTube-канала «У Кузьмича». Среди прочего, он высказался по поводу слухов, согласно которым на «Матч ТВ» есть особенные установки по поводу высказываний о «Зените».

«В истории «Матч ТВ» ни разу не было, чтобы кто-то пришёл и сказал: «Ребят, надо поддержать «Зенит», - высказался Генич.

Все эти разговоры об особенном отношении комментаторов «Матч ТВ» к «Зениту» Генич назвал мифами и глупостями.

«Скажу честно: болельщиков «Зенита» на «Матч ТВ» практически нет», - отметил Генич.

Стоит сказать, что каналом «Матч ТВ» владеет «Газпром-Медиа».