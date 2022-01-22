​Кухта забил в дебютном матче за «Локомотив», Исидор дебютировал

В субботу «Локомотив» проводит первую игру на зимних сборах в Марбелье. Команда Маркуса Гисдоля противостоит «Яблонцу» из Чехии. После первого тайма «железнодорожники» ведут с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Ян Кухта, который проходит дебютный матч за москвичей. В зимнее трансферное окно 25-летний чех перебрался в «Локомотив» из пражской «Славии».

Стоит добавить, что на второй тайм в составе «Локомотива» вышел Вилсон Исидор, о трансфере которого клуб объявил считанные часы назад.

Следить за вторым таймом матча «Локомотив» - «Яблонец» можно на портале LiveResult, где проходит трансляция в текстовом формате.