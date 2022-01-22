Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сазонов мог перейти в «Эспаньол», но выбрал «Динамо»

22 Января 2022 • 19:56 Комментировать
Динамо Москва
...
ЦСКА София
28.01 17:00

Экс-игрок «Зенита» Саба Сазонов прокомментировал своё решение перебраться в московское «Динамо». По словам футболиста, у него на столе также было предложение от каталонского «Эспаньола», но он решил выбрать «Динамо».

«Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть», – сказал Сазонов в интервью «Матч ТВ».

В этом сезоне 19-летний Сазонов провёл 8 матчей за московское «Динамо» в чемпионате России. В этих играх футболист отметился тремя забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА ЦСКА СОФИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
20:10 · Россия. Премьер-лига
​Кухта забил в дебютном матче за «Локомотив», Исидор дебютировал
19:56 · Россия. Премьер-лига
Сазонов мог перейти в «Эспаньол», но выбрал «Динамо»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Мостовой вспомнил победу «Зенита» над «Спартаком» со счётом 7:1
19:41 · Россия. ФНЛ
​Собянин назвал сроки реконструкции стадиона имени Стрельцова и показал видео видео
18:40 · Россия. Премьер-лига
В агентстве, представляющем Алберто, прокомментировали информацию о «Фиорентине» и «Зените» эксклюзив
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Жиго приступил к тренировкам – защитник приехал на сборы «Спартака» позже
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
17:55 · Россия. Премьер-лига
Сколько денег было в кошельке Быстрова, сколько раз смотрел своё видео: о чём спрашивают Дзюбу болельщики
17:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба почувствовал в потасовке, ​«Зенит» сыграл вничью на сборе 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Компания, акции которой хотела купить Канделаки, приостановила деятельность
16:32 · Россия. Премьер-лига
Цорн прокомментировал трансфер Исидора в «Локомотив»
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Ботев» Пловдив - 2:2 (завершён)
14:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой не верит, что Дзюба покинет «Зенит» этой зимой
14:28 · Россия. Премьер-лига
Три клуба РПЛ претендуют на Деспотовича
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» предлагает задать вопрос Дзюбе 1
Все новости
Рекомендуем