Сазонов мог перейти в «Эспаньол», но выбрал «Динамо»

Экс-игрок «Зенита» Саба Сазонов прокомментировал своё решение перебраться в московское «Динамо». По словам футболиста, у него на столе также было предложение от каталонского «Эспаньола», но он решил выбрать «Динамо».

«Было несколько клубов РПЛ и оффер из «Эспаньола». Вы сами хорошо видите, как растут молодые ребята при Шварце. Я понимал, что если на тренировках смогу показать себя, то буду играть», – сказал Сазонов в интервью «Матч ТВ».

В этом сезоне 19-летний Сазонов провёл 8 матчей за московское «Динамо» в чемпионате России. В этих играх футболист отметился тремя забитыми мячами.