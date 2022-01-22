В агентстве, представляющем интересы нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, прокомментировали для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» информацию об интересе «Фиорентины».

Напомним, что переговоры по трансферу Юри Алберто ведёт «Зенит».

«Да, это так. К Юри есть интерес из Италии, в частности из «Фиорентины», но и не только. В Европе знают о его сильных сторонах, следят за ним довольно давно. Что касается информации о подписании предварительного контракта с «Зенитом», то здесь мы не можем ничего комментировать. В любом случае, сейчас всё зависит от «Интернасьоналя». Команда Юри очень ценит», - заявили в агентстве.

Портал transfermarkt оценивает 20-летнего Юри Алберто в 12 миллионов евро.