​Жиго приступил к тренировкам – защитник приехал на сборы «Спартака» позже

Защитник Самуэль Жиго присоединился к «Спартаку» на первом зимнем сборе в ОАЭ. Об этом рассказали в пресс-службе московского клуба. Как известно, Жиго не начал работу на сборе вовремя из-за простуды.

Также в стане «красно-белых» сообщили о том, что Александр Максименко и Максимилиано Кофрие начнут работать в основной группе на днях. В настоящий момент вратарь и защитник занимаются индивидуально по причине микроповреждений.

Первый зимний сбор «Спартака» продлится до 29 января. Второй же подготовительный отрезок стартует в первый день февраля. Он тоже пройдёт в ОАЭ.

Чемпионат России возобновится в конце зимы.