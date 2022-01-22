​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ

В субботу «Зенит» проводил контрольный поединок с «Ботевом» из Болгарии. Игра прошла в ОАЭ, где в настоящий момент лидер чемпионата России ведёт подготовку ко второй части сезона 2021/2022.

На игре между «Зенитом» и «Ботевом» присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Судя по всему, он сменил дислокацию, ведь накануне специалист показывал фотографию из испанской Марбельи.

Валерий Карпин в настоящий момент следит за подготовкой кандидатов в сборную России на зимних сборах.

Напомним, что «Зенит» и «Ботев» сыграли вничью со счётом 2:2. Поединок завершился потасовкой.