Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ

22 Января 2022 • 18:08 Комментировать

В субботу «Зенит» проводил контрольный поединок с «Ботевом» из Болгарии. Игра прошла в ОАЭ, где в настоящий момент лидер чемпионата России ведёт подготовку ко второй части сезона 2021/2022.

На игре между «Зенитом» и «Ботевом» присутствовал главный тренер сборной России Валерий Карпин. Судя по всему, он сменил дислокацию, ведь накануне специалист показывал фотографию из испанской Марбельи.  

Валерий Карпин в настоящий момент следит за подготовкой кандидатов в сборную России на зимних сборах.

Напомним, что «Зенит» и «Ботев» сыграли вничью со счётом 2:2. Поединок завершился потасовкой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Января
18:40 · Россия. Премьер-лига
В агентстве, представляющем Алберто, прокомментировали информацию о «Фиорентине» и «Зените» эксклюзив
18:25 · Россия. Премьер-лига
​Жиго приступил к тренировкам – защитник приехал на сборы «Спартака» позже
18:08 · Россия. Премьер-лига
​Карпин посетил матч «Зенита» в ОАЭ
17:55 · Россия. Премьер-лига
Сколько денег было в кошельке Быстрова, сколько раз смотрел своё видео: о чём спрашивают Дзюбу болельщики
17:42 · Россия. Премьер-лига
Дзюба почувствовал в потасовке, ​«Зенит» сыграл вничью на сборе 1
16:59 · Россия. Премьер-лига
Компания, акции которой хотела купить Канделаки, приостановила деятельность
16:32 · Россия. Премьер-лига
Цорн прокомментировал трансфер Исидора в «Локомотив»
15:50 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Ботев» Пловдив - 2:2 (завершён)
14:36 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой не верит, что Дзюба покинет «Зенит» этой зимой
14:28 · Россия. Премьер-лига
Три клуба РПЛ претендуют на Деспотовича
14:19 · Россия. Премьер-лига
«Матч ТВ» предлагает задать вопрос Дзюбе 1
13:52 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Я давным-давно сказал, что лимит на легионеров - зло»
13:30 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой высказался о срыве трансфера в «Локомотив»
12:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему не поехал на сбор ЦСКА
12:20 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой вспомнил о разгроме «Спартака» со счётом 7:1
Все новости
Рекомендуем