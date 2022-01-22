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Сколько денег было в кошельке Быстрова, сколько раз смотрел своё видео: о чём спрашивают Дзюбу болельщики

22 Января 2022 • 17:55 Комментировать

Телеканал «Матч ТВ» готовится к интервью с Артёмом Дзюбой и решил подключить к этому процессу болельщиков. Каждый желающий может задать вопрос форварду в комментариях к публикации в «Инстаграме». Организаторы обещают самые интересные вопросы адресовать Дзюбе, но вряд ли они смогут сдержать своё слово. Больше всего «лайков» собирают вопросы, после которых футболист вполне может прервать интервью.

«Сколько денег было в кошельке Быстрова?», «Сколько раз в день занимаешься рукопашной?», «Сколько раз пересматривал своё видео?», Не хотел бы начать играть в гандбол?» - именно эти вопросы находятся в топе.

«Зенит» в настоящий момент находится на зимнем сборе в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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