Сколько денег было в кошельке Быстрова, сколько раз смотрел своё видео: о чём спрашивают Дзюбу болельщики

Телеканал «Матч ТВ» готовится к интервью с Артёмом Дзюбой и решил подключить к этому процессу болельщиков. Каждый желающий может задать вопрос форварду в комментариях к публикации в «Инстаграме». Организаторы обещают самые интересные вопросы адресовать Дзюбе, но вряд ли они смогут сдержать своё слово. Больше всего «лайков» собирают вопросы, после которых футболист вполне может прервать интервью.

«Сколько денег было в кошельке Быстрова?», «Сколько раз в день занимаешься рукопашной?», «Сколько раз пересматривал своё видео?», Не хотел бы начать играть в гандбол?» - именно эти вопросы находятся в топе.

«Зенит» в настоящий момент находится на зимнем сборе в ОАЭ.