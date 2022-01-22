Компания, акции которой хотела купить Канделаки, приостановила деятельность

Компания Peloton, которая занимается производством спортивных тренажеров, временно приостановила выпуск самых дорогих моделей. Из-за этого серьезно обрушились котировки компании – акции упали на 24 процента, сообщает Freedom Finance.

Peloton не станет заниматься производством ряда тренажеров из-за уменьшения спроса среди покупателей. Ожидается, что объемы произведенного оборудования сократятся в два раза. Кроме того, компания будет вынуждена сократить штат работников.

Новость об остановке производства стала неприятным известием для инвесторов компании, купивших акции в ноябре-декабре прошлого года. Стоит отметить, что акции Peloton хотела приобрести экс-генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.