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Компания, акции которой хотела купить Канделаки, приостановила деятельность

22 Января 2022 • 16:59 Комментировать

Компания Peloton, которая занимается производством спортивных тренажеров, временно приостановила выпуск самых дорогих моделей. Из-за этого серьезно обрушились котировки компании – акции упали на 24 процента, сообщает Freedom Finance.

Peloton не станет заниматься производством ряда тренажеров из-за уменьшения спроса среди покупателей. Ожидается, что объемы произведенного оборудования сократятся в два раза. Кроме того, компания будет вынуждена сократить штат работников.

Новость об остановке производства стала неприятным известием для инвесторов компании, купивших акции в ноябре-декабре прошлого года. Стоит отметить, что акции Peloton хотела приобрести экс-генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.

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Евро-Футбол.Ру,
Тина Канделаки
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