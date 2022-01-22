Цорн прокомментировал трансфер Исидора в «Локомотив»

Спортдир московского «Локомотива» Томас Цорн высказался о трансфере нападающего «Монако» Вилсона Исидора.

«Нам было непросто уговорить Вилсона выбрать «Локо». Интерес к нему проявляли клубы из Лиги 1, однако мы сумели подобрать правильные ключи к нему, и Исидор поверил в наш проект. Клуб продолжает работу на трансферном рынке, мы укрепляем атакующую линию», - передает слова функционера пресс-служба клуба.

Исидор заключил с «железнодорожниками» долгосрочный контракт, рассчитанный на четыре с половиной года. За московскую команду француз будет выступать под 19-м номером.