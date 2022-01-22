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Андрей Мостовой не верит, что Дзюба покинет «Зенит» этой зимой

22 Января 2022 • 14:36 Комментировать

Игрок петербургского «Зенита» Андрей Мостовой отреагировал на слухи о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в казанский «Рубин». Слова полузащитника сборной России передает «Спорт-экспресс».

В разговоре с журналистом Мостовой заявил, что не верит в этот трансфер. По его мнению, Дзюбе нет смысла сейчас переходит в «Рубин», который явно находится не на коне. Андрей считает, что Артёму логичнее остаться в «Зените» и побороться за очередной чемпионский титул.

Действующий договор Дзюбы истекает по окончании этого сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги он забил десять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Андрей Мостовой
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