Три клуба РПЛ претендуют на Деспотовича

Нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович, у которого произошел конфликт с клубом, близок к смене команды. Как сообщает «Спорт-экспресс», 29-летний сербский форвард имеет три варианта продолжения карьеры в России. Интерес к Деспотовичу проявляют подмосковные «Химки», «Сочи» и грозненский «Ахмат».

Ранее стало известно, что нападающий покинул тренировочный сбор «Рубина» и вернулся в Казань, где будет заниматься с дублерами.

В текущем сезоне серб отметился голом и ассистом в десяти матчах за коллектив из Татарстана. Контракт Джордже с казанским клубом истекает в конце июня 2023 года.