Андрей Мостовой высказался о срыве трансфера в «Локомотив»

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о сорвавшемся трансфере в столичный «Локомотив».

«Появился вариант с «Локомотивом», но мне объяснили: «Андрей, времени не теряй, ты нам нужен». Время прошло, сейчас в «Локо» вон что творится. Думаю, это был правильный выбор - остаться», - сказал 24-летний футболист.

Стоит напомнить, что Мостовой является воспитанником академии «железнодорожников». К петербургскому клубу он присоединился в 2019 году.

В этом сезоне чемпионата России полузащитник записал себе в актив три гола в 17 поединках.

На зимнюю паузу «Зенит» ушел на первом месте в таблице, а «Локо» идет на шестой строчке.