Карпин объяснил, почему не поехал на сбор ЦСКА

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин рассказал, почему проигнорировал тренировочный сбор московского ЦСКА.

«Там Виктор Онопко прибыл. Он будет смотреть ЦСКА. И в Португалию на «Зенит» собирается на турнир. Так что до Португалии либо он, либо мы вместе доедем», - приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что Валерий Георгиевич посетил тренировочный сбор другого столичного клуба – «Локомотива».

В марте сборная России проведет стыковой матч за право поехать на чемпионат мира-2022. Соперником подопечных Карпина будет команда Польши. Победитель этого противостояния сыграет против сильнейшего в паре Швеция – Чехия.