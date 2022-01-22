«Спартак» предлагает Селихову новый контракт

В московском «Спартаке» заинтересованы в пролонгации сотрудничества с голкипером Александром Селиховым, утверждает Metaratings.ru.

Согласно сведениям источника, «красно-белые» обговаривают с вратарем новый контракт, который будет рассчитан на три года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце текущего года.

Цвета «народной команды» Селихов защищает с 2017 года. В нынешнем сезоне Александр провел девять матчей и пропустил 11 мячей.

По итогам 18 туров «Спартак» с 23 очками занимает лишь девятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.