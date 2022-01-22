«Рубин» нашёл новый клуб Ивану Игнатьеву

Нападающий Иван Игнатьев, судя по всему, временно покинет казанский «Рубин». Как стало известно «Спорт-экспрессу», новым местом работы 23-летнего форварда станут самарские «Крылья Советов». Стороны провели переговоры и договорились об аренде игрока.

Иван пополнил ряды клуба из Татарстана в 2019 году. Предыдущим его клубом был «Краснодар».

В нынешнем сезоне чемпионата России Игнатьев поучаствовал в девяти встречах, в которых голевыми действиями не отметился.

Контракт нападающего с «Рубином» рассчитан до середины 2024 года. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет два миллиона евро.