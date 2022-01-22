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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа возможная причина конфликта Деспотовича с «Рубином»

22 Января 2022 • 00:15 Комментировать

Сегодня официально было объявлено о том, что сербский футболист и нападающий «Рубина» Джордже Деспотович покидает клуб. Согласно источникам Футбол24, одной из главных причин конфликта игрока с тренерами и руководством клуба стало нежелание игрока вести дела с Кристианом Эмиле, который является агентом главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Руководство клуба настаивало на Кристиане и говорило, что он легко найдет игроку новый клуб. Такой вариант Деспотовича не устроил, и его сослали в дубль.

Напомним, что за неполных 2 года в «Рубине» нападающий забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
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