«Локомотив» и «Рубин» объявили о трансфере Виталия Лисаковича. 23-летний белорусский нападающий перешёл из московского клуба в казанский, подписав контракт на три с половиной сезона.

Цвета «Локомотива» Виталий Лисакович защищал на протяжении полутора лет. За это время нападающий провёл за «железнодорожников» во всех соревнованиях 53 матча. В них футболист отметился пятью голами и семью результативными передачами.

Добавим, что первую часть сезона «Рубин» завершил на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги России. Чемпионат возобновится после зимних каникул в конце февраля.