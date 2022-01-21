Каттани: «Когда мы говорили о светлом будущем «Спартака», я имел в виду именно таких игроков, как Пруцев»

В пятницу «Спартак» объявил о подписании контракта с хавбеком Данилом Пруцевым, ранее защищавшим цвета «Крыльев Советов». После оформления трансфера комментарий дал Лука Каттани, который занимает должность спортивного директора московского клуба.

«Когда мы говорили о том, чтобы обеспечить «Спартаку» светлое будущее, я имел в виду именно таких игроков, как Данил Пруцев», - с таких слов Каттани начал свой комментарий для «Спорт-Экспресса».

Итальянский специалист отметил сильные стороны Пруцева, упомянув работу с мячом в условиях дефицита свободного пространства, видение поля и умение быстро двигать мяч.

При этом Каттани сказал, что Данилу Пруцеву нужно дать время и не оказывать на него лишнего давления.