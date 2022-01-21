Информация о ссылке Игнатьева в дубль «Рубина» оказалась ложной

В начале года форвард «Рубина» Иван Игнатьев угодил в скандал. Футболист отдыхал в развлекательном заведении, откуда его вывели представители охраны. Игнатьев в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения.

В пятницу появилась информация о том, что Иван Игнатьев был сослан в дубль «Рубина» вместе с Джордже Деспотовичем. Впрочем, информация не нашла подтверждения – в казанском клубе её опровергли, давая комментарий для «РИА Новости».

В сезоне 2021/2022 Иван Игнатьев провёл за «Рубин» во всех соревнованиях 10 матчей. Результативными действиями нападающий не отмечался.