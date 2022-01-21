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Роналду поставил «Манчестер Юнайтед» ультиматум, жена выбрала Месси новый клуб, Холанн определился с новой командой – в главных слухах недели рубрика

21 Января 2022 • 17:00 Комментировать (1)

В главных слухах недели вы узнаете, какой ультиматум «Манчестер Юнайтед» поставил Криштиану Роналду, куда супруга призывает Лионеля Месси перейти ближайшим летом, и где продолжит свою карьеру Эрлинг Холанн. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Роналду поставил «Манчестер Юнайтед» ультиматум

В последние дни слухов о «Манчестер Юнайтед» появлялось предостаточно. Самый громкий из них – вероятный уход Криштиану Роналду уже в летнее трансферное окно. Звёздный португалец якобы поставил «красным дьяволам» ультиматум – если команда не пробивается в Лигу чемпионов на следующий сезон, он уходит. Поговаривают, что Криштиану уже начал обсуждать ситуацию со своим агентом Жорже Мендешем. При этом в «МЮ» рассчитывают сохранить форварда, в том числе и по экономическим мотивам. Летом манкунианцам ехать в турне в США, а без Роналду клуб будет не таким привлекательным, что повлечёт за собой потерю дохода.

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«Зенит» и «Ювентус» не могут договориться по Азмуну

Всё идёт к тому, что Сердар Азмун в январе не отправится покорять Серию А. Слухи говорят о том, что «Зенит» и «Ювентус» не могут договориться по трансферу иранского футболиста. Питерцы якобы хотят выручить за Азмуна 5 миллионов евро, а туринцы хотят снизить стоимость за счёт бонусов. При этом клубы в переговорном процессе не движутся навстречу друг другу.

Также появилась информация об интересе к Сердару Азмуну со стороны «Бёрнли». По информации из СМИ, клуб английской Премьер-лиги готов заплатить 10 миллионов евро. Но захочет ли Азмун ехать в команду, борющуюся в Англии за выживание?

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Жена выбрала Месси новый клуб

Лионель Месси в «ПСЖ» пока не демонстрирует своей лучшей игры. Адаптация аргентинца к новой лиге и новому клубу занимает больше времени, чем можно было ожидать. По слухам, непросто приходится не только Месси, но и его семье. Есть информация, что супруга звёздного футболиста Антонелла Рокуццо чувствует себя некомфортно в Париже и очень хочет вернуться к прежней жизни. Якобы она уже начала склонять Лионеля к возвращению в «Барселону» в летнее трансферное окно.

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«ПСЖ» придумал план по сохранению Мбаппе

«ПСЖ» не теряет надежды на то, что клубу удастся сохранить в своих рядах Килиана Мбаппе. Поговаривают, что в стане парижан придумали план, который, по их мнению, поспособствует подписанию нового трудового договора с Мбаппе. В основе плана находится Зинедин Зидан. «ПСЖ» рассчитывает пригласить на тренерский мостик француза, под руководством которого очень хочет поиграть Мбаппе.

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Холанн определился с новой командой

Трансферная сага с Эрлингом Холанном в главной роли интригует. Каждый день в СМИ появляются какие-то слухи по поводу будущего талантливого норвежского форварда «Боруссии». На неделе проскочила информация, что Холанн уже определился с командой, за которую он будет выступать в следующем сезоне. Слухи говорят о том, что Холанн сказал «да» мадридскому «Реалу». Испанский гранд летом может осуществить сразу два больших трансфера, подписав Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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Spirit
21 Января 2022 в 18:35
ПСЖ лучше Мбаппе сохранить, а хоббит пусть катится в Барселону обратно!
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