Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал зимние трансферы «армейцев».

- Подписание таких игроков, как Медина и Язиджи, преследует за собой какие цели?

- Надо отдать должное руководству, которое оценивает свою игру и находит проблемные точки, позиции, которые укрепляются новыми игроками. Только время и игра покажет, насколько качественными окажутся эти приобретения. Справа в нападении играли множество футболистов, но безуспешно. Поэтому купили игрока, который на этой позиции приносит пользу. Смущает, конечно, что Медина приезжает из МЛС. А сборная Парагвая находится ещё ниже нашей сборной в рейтинге. Как он сможет приносить пользу, как он впишется, покажет только время. Что касается Юсуфа Язиджи, у ЦСКА были проблемы с переходом из обороны в атаку. На этой позиции тоже пробовали свои силы многие. Дзагоев последнее время не показывает своего уровня, Ахметов, Обляков, Бохинен - все пробовали на этой позиции играть, но безуспешно. Язиджи как раз игрок такого типа. Он - южный человек, темпераментный. Когда игра получается, он будет приносить очень много пользы, но когда нет, то может навредить благодаря характеру. Игра в обороне - слабая черта его игры, кто будет за него отрабатывать - это головная боль Березуцкого. Турок приносит много пользы, играя вторым нападающим, посмотрим, как будет строиться игра. Возможно, эта боль будет приятной, потому что будет из чего выбирать. То, что приглашают иностранцев, это минус. Хотелось бы видеть своих, особенно воспитанников.

- Как думаете, трансферы оформлялись с подачи Березуцкого?

- Естественно, игроков подбирают под него. Он хотел играть в схему 4-3-3, поэтому он хотел видеть вингера, который будет двигать мяч. Теперь им будет Медина. Язиджи приобретён играть атакующего полузащитника, но как он будет вписываться, пока непонятно. Но его берут в аренду, если он не потянет, контракт заключать не будут. Медина играл в МЛС, и если там он получал условные 500-600 тысяч, то у нас будет миллион. Хотя за миллион мастерства у него не прибавится. Будем надеяться, что будет отрабатывать и принесёт пользу ЦСКА. Любой трансфер - это всегда риск. От травм тоже никто не застрахован. Игрок может хорошо начать, а потом опуститься. Фукса купили за большие деньги, а результата он не приносит. Хотя шанс ему давали. Он себя хорошо не зарекомендовал. Если он чувствует себя здесь некомфортно, то его надо продавать. Но уже Бистровича, Гайча и Сигурдссона отдали в аренду, а они все вернутся. Если всё будет плохо, то их никуда уже не отдать. Вот что делать с иностранцами? Они не приносят пользу. Их покупали за 8-9 миллионов, а продать теперь можно за 2-3. Деньги уже не вернуть. Зачем нужно было столько набирать? Сначала нужно разобраться со своими. Тут уже перекос идёт.

- То есть, очень много легионеров в составе ЦСКА?

- Да, очень. В идеале легионер должен быть на голову сильнее наших. Вот сейчас Чалов и Кучаев вообще не играют. А смысл был их растить вообще? Идёт перекос в плане развития. Я не против иностранцев, но они там играют за 500 тысяч, а мы им даём миллион. Вот неизвестно, Медина заиграет или нет. Но деньги надо выплачивать. А может получиться, что он не заиграет, но и свои шанса не получат, а денег клуб лишится. Надо аккуратно и точечно всё делать. Судя по прессе, к нам приезжают игроки супер-пупер, а на деле вообще никакие. Если Медина и Язиджи усилят ЦСКА, это хорошо, но куда девать других легионеров? Либо они ждут отмены лимита.

- Сейчас как раз говорят о реформе лимита на легионеров.

- Это палка о двух концах. Топовые игроки к нам не приедут. Топы поедут в Англию, Испанию, Италию и так далее. К нам поедут средние. Они не развивают наш футбол. Ну отменят лимит, увеличат количество иностранцев, ну будет первенство африканского континента. Причём сливки из Африки тоже едут в Европу, а мы получим средних. Но бабки будем платить, и они будут вывозиться из страны. И что получим тогда?

- То есть, вы против увеличения квоты на легионеров в РПЛ?

- Я за качественный лимит. 3-4 игрока. Расширяйте лигу до 18-20 команд. Можно сделать лигу закрытой на 3 года, например. Ничего не случится. Прежде чем отменять лимит, мы должны своих игроков довести до среднего уровня хотя бы. У нас, как и в экономике, нет среднего класса. Когда будут все российские игроки среднего уровня, к ним добавляй пару-тройку качественных легионеров. Тогда будет движение вперёд. «Зенит» со своим бюджетом может купить любого. Сейчас отменят лимит, они всех купят легионеров, станут чемпионами. Но ведь тогда наши клубы даже не вырастят никого. Легионеры должны быть качественными, а не такого уровня, как у нас.

- А как вам идея, взятая из английского чемпионата, когда играют только легионеры-сборники?

- Вот нам нужно что-то похожее. Вот в 2005 ЦСКА выиграл кубок УЕФА. Тогда они брали молодых легионеров, которые играли за молодёжные сборные. Они помогли. Потом их продали за хорошие деньги. Они не играли за основную сборную, но при этом они качественные игроки. Тут палка о двух концах. С одной стороны, нужна конкуренция. С другой, нас просто заполонят средние игроки. Тем более, мы будем им переплачивать. «Зенит» со своим бюджетом должен 100 процентов становиться чемпионом. Молодых наигрывать не будут, потому что тренеру нужен результат. Тренер не будет давать им практики, потому что ему некуда деваться, он должен стать чемпионом. Кто-то уйдёт в условные «Крылья», но остальные то... Кто-то же должен растить своих. А тренеру нужен результат, потому что бюджет раздутый. Не будет он обкатывать молодого, которому ещё года два нужно. А молодому надо расти.

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- Вы согласны с тем, что вины тренеров в том, что не дают времени молодым, нет?

- Согласен. С них требуют результат. Если ты не выполнишь задачу, то тебя снимут с должности. В лучшем случае, молодёжь будет выходить на замену. Вот Чалов сейчас игровой практики в ЦСКА не получает. Он сдулся вообще. Яковлев тоже молодой, но он очень мало играет. Как они будут расти без игровой практики? Им нужно постоянно играть. У нас в РПЛ 30 игр, это очень мало. В еврокубках у нас очень мало команд. За год 30-35 игр - это мало. А если ещё выходить на замену, то совсем. Нам нужен другой формат. Вот в Англии 38 игр в чемпионате, плюс ещё два Кубка, да и ещё много клубов играют в Европе. Нужно делать дубли ещё. В Советском Союзе были дубли, и игроков обкатывали быстрее. Было стремление. В дубле тоже был уровень. И практика всегда была. Посмотрим, как всё будет. Пока не повысим среднее мастерство российских игроков, ничего не будет. Ну приедут в «Тамбов» 11 африканцев и будут играть за 5 тысяч долларов. Кто будет на них ходить? Нужно сделать 20 команд и закрыть лигу на три года. Никто не вылетает. И, конечно, государство должно участвовать вместе с частниками. Команды не должны вылетать, исчезать, иметь большие проблемы с финансированием. Везде бюджета должны быть приблизительно одинаковыми. Никак «Оренбург» не может играть против «Зенита», у которого бюджет в 50 раз больше, условно.

Николай Алексеев