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Деспотович отреагировал на ссылку в дубль «Рубина» фото

21 Января 2022 • 15:52 Комментировать

Форвард Джордже Деспотович был сослан в дубль «Рубина». Дело в том, что в первой команде более не рассчитывают на серба, а уходить, судя по всему, он не пожелал. Во всяком случае, пока что.

После ссылки во вторую команду «Рубина» Деспотович разместил «сториз» на своей страничке в «Инстаграме». Несмотря на сложившуюся ситуацию, нападающий поблагодарил казанский клуб, написав: «Спасибо за всё».

Учитывая перевод в дубль, представители Джордже Деспотовича наверняка в ближайшее время постараются подыскать для 29-летнего футболиста новую команду.  

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Джордже Деспотовича в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Джордже Деспотович
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