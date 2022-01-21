Форвард Джордже Деспотович был сослан в дубль «Рубина». Дело в том, что в первой команде более не рассчитывают на серба, а уходить, судя по всему, он не пожелал. Во всяком случае, пока что.

После ссылки во вторую команду «Рубина» Деспотович разместил «сториз» на своей страничке в «Инстаграме». Несмотря на сложившуюся ситуацию, нападающий поблагодарил казанский клуб, написав: «Спасибо за всё».

Учитывая перевод в дубль, представители Джордже Деспотовича наверняка в ближайшее время постараются подыскать для 29-летнего футболиста новую команду.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Джордже Деспотовича в 5 миллионов евро.