​«Рубин» сослал Деспотовича и Игнатьева в дубль

«Рубину» больше не нужен нападающий Джордже Деспотович – футболист был переведен в дубль. Но не только этот игрок пошёл на понижение в стане казанской команды. Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», в дубль был сослан и Иван Игнатьев. Недавно нападающий угодил в очередной скандал – его вывели из развлекательного заведения в состоянии алкогольного опьянения.

«Рубин» после восемнадцати сыгранных туров чемпионата России располагается на десятой строчке в турнирной таблице, что не может устраивать амбициозную команду Леонида Слуцкого.