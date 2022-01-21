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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: Это не выход, если фанаты будут бойкотировать матчи, с ними надо разговаривать эксклюзив

21 Января 2022 • 15:41 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался по поводу информации о возможном бойкоте фанатами «Спартака» матчей РПЛ из-за принятия закона о введении Fan ID. Как пишут СМИ, фанаты московского клуба начнут бойкотировать игры с момента возобновления сезона после зимней паузы.

- Как стало известно, фанаты «Спартака» из-за введения Fan ID хотят бойкотировать матчи команды уже с весны, то есть даже дерби с ЦСКА. Как вы к этому относитесь?

- Мы живем в ситуации, когда есть ограничения. Если следовать этому, то это может даже положительно сказаться на ситуации. У каждого будет Fan ID, и в случае нарушений порядка легко можно будет вычислить человека.

- Но ведь сейчас везде есть камеры и болельщиков можно вычислить по ним, что и делалось раньше. Зачем нужен Fan ID?

- Думаю, что на этом Fan ID будет вся информация и будет легче найти нарушителей. Но с другой стороны, смотришь на зарубежные чемпионаты, например, на Англию, и там нет ничего похожего. Народ ходит, болеет, стадионы битком. Главное, чтобы у нас не было перегиба. Надо находить золотую середину, которая всех строит. Если эти Fan ID – просто чья-то привилегия, то надо идти навстречу болельщикам.

- Вы понимаете этих фанатов, которые решились на такие меры?

- Их это не устраивает. Они против Fan ID. Хотя есть чемпионат мира, на котором был Fan ID, идентификация. Но свобода должна быть. Мы видим, что случился инцидент, с ЦСКА и камеры не работали.

- Именно он и повлиял на ситуацию?

- Думаю, это тоже сказалось. Но те люди, кто хотят внедрить Fan ID, должны доходчиво объяснить всем болельщикам необходимость этого внедрения. Они должны вести диалог.

- Это реально, как считаете?

- Это не просто. Надо поговорить с болельщиками, узнать, почему они против. Без диалога не хотелось бы, чтобы это внедрялось. Мнение болельщиков тоже надо выслушать. Важно, чтобы людям тоже было комфортно, и соблюдались все регламенты.

- Вы представляете футбол без активной поддержки фанатов, без барабанов?

- На фоне пандемии уже начинаешь привыкать к таким трибунам, на которых мало болельщиков. Стадионы пустеют, поддержки мало. Но без зарядки энергии от трибун, играть тяжело. Футбол – это ведь игра для болельщиков.

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- Как думаете, бойкот может отразиться на прибыли клубов, на зарплатах игроков, спонсорских контрактах?

- Думаю, что должны поговорить все стороны и найти разумное решение. Это не выход, что болельщики будут бойкотировать матчи. Если нам докажут необходимость внедрения Fan ID, ради бога, пусть делают. А если это чья-то прихоть, то надо приходить к общему знаменателю.

- Как думаете, этот закон будет как-то смягчен, если активные болельщики уйдут с трибун? Фанатам пойдут навстречу в итоге?

- Прежде чем что-то водить, надо обсуждать. Внедрить, легко – подписали и все.  Необходимо понять, почему это надо внедрить, если люди недовольны. Кто выиграет от того, что фанаты перестанут ходить на футбол? Никто. Ни болельщики, ни команда.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Масалитин
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