​«Рубин» сообщил Деспотовичу, что ему нужно искать клуб

Джордже Деспотович более не входит в планы главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого. Как сообщает на своих страницах sport24, нападающий уже был уведомлён о том, что ему нужно искать себе новую команду. По данным источника, такая позиция казанского клуба продиктована скорым переходом в его ряды Виталия Лисаковича из «Локомотива».

В сезоне 2021/2022 Джордже Деспотович провёл за «Рубин» в чемпионате и Кубке России десять матчей. На счету 29-летнего форварда один гол и один результативный пас на партнёра.

После первой части чемпионата «Рубин» располагается на десятой позиции в турнирной таблице.