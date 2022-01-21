​«Я приехал побеждать»: Язиджи надел футболку ЦСКА

На днях состав ЦСКА усилил полузащитник Юсуф Язиджи. Московские «армейцы» арендовали турецкого футболиста у «Лилля» с правом выкупа в конце текущего сезона.
Теперь ЦСКА показал короткий ролик, на котором Язиджи предстал в клубной футболке.
«Я дома, я приехал побеждать», - сказал Язиджи на видео, поприветствовав болельщиков ЦСКА.
Юсуф, ты дома! @yaziciyusuf97pic.twitter.com/I2FiaXobdB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 21, 2022
После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. В настоящий момент команда Алексея Березуцкого готовится к возобновлению сезона на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.
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