​«Я приехал побеждать»: Язиджи надел футболку ЦСКА

На днях состав ЦСКА усилил полузащитник Юсуф Язиджи. Московские «армейцы» арендовали турецкого футболиста у «Лилля» с правом выкупа в конце текущего сезона.

Теперь ЦСКА показал короткий ролик, на котором Язиджи предстал в клубной футболке.

«Я дома, я приехал побеждать», - сказал Язиджи на видео, поприветствовав болельщиков ЦСКА.

После восемнадцати сыгранных туров чемпионата России ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. В настоящий момент команда Алексея Березуцкого готовится к возобновлению сезона на учебно-тренировочном сборе в испанском Кампоаморе.