Четыре европейских клуба сразятся за Азмуна летом

Иранский нападающий Сердар Азмун с большой долей вероятности останется в петербургском «Зените» до завершения сезона-2021/2022, после чего покинет российский клуб на правах свободного агента.

Журналистам RMC Sport стали известны потенциальные варианты продолжения карьеры 27-летнего форварда. Ими станут «Милан», «Лион», «Бёрнли» и «Байер». Источник считает, что именно между этими клубами развернется основная борьба за иранца.

Ранее из борьбы за Сердара вышел туринский «Ювентус», который не захотел покупать его за пять миллионов евро.

В общей сложности на счету Азмуна десять голов и четыре результативные передачи в 21 поединке текущего сезона.

«Зенит» нашёл форварда, который заменит Азмуна