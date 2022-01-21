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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Okko Sport покажет матчи ЦСКА на сборах

21 Января 2022 • 13:20 Комментировать

ЦСКА готовится к возобновлению сезона в испанском Кампоаморе. В ближайшее время команда Алексея Березуцкого проведёт контрольные игры против люксембургского «Дюделанжа» (24 января), а также против датских «Норшелланна» и «Лонгбю». Трансляции этих матчей можно будет посмотреть на Okko Sport. Об этом говорится в сообщении сервиса.

Ранее Okko Sport анонсировал трансляции двух контрольных матчей «Локомотива». «Железнодорожники» тоже проводят сборы в Испании – в Марбелье.

Добавим, что после первой части сезона ЦСКА располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

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ЦСКА Москва
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