Названы новые условия трансфера Исидора из «Монако» в «Локомотив»

Форвард Вилсон Исидор переезжает из французской Лиги 1, где выступал за «Монако», в российскую Премьер-лигу. Новым пристанищем игрока станет столичный «Локомотив».

По информации RMC Sport, за трансфер 21-летнего нападающего «железнодорожники» заплатят порядка четырех миллионов евро. Ранее сообщалось о сумме в 2,5 миллиона.

Трудовое соглашение Вилсона с российским топ-клубом будет рассчитано на четыре года.

В нынешнем сезоне Исидор поучаствовал в девяти матчах монегасков во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. В рамках Лиги 1 нападающий сыграл всего 46 минут.