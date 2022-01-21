​Губерниев отреагировал на бойкот фанатов «Спартака»

В пятницу появилась информация о решении фанатов «Спартака» устроить бойкот из-за введения в России с 1 июня так называемого паспорта болельщика. На ситуацию отреагировал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

По словам Губерниева, ему непонятно, на что рассчитывают активные фанаты, ведь президент России не отзовёт подписанный им закон. Комментатор также не понимает, в чём заключается проблема с оформлением Fan ID, если человек не нарушает законов.

Губерниев считает, что фанатам следовало действовать раньше, а теперь закон отменить уже невозможно.

«Из-за бойкота пострадает посещаемость, но кто-то может сказать, что зато будет спокойно на трибунах, можно будет с семьями на футбол ходить», - слова Губерниева на своих страницах приводит sport24.