В последние недели Сердар Азмун то и дело фигурировал в трансферных новостях. СМИ отправляли иранца из «Зенита» то в «Лион, то в «Ювентус», но, оказывается, на форварда есть ещё как минимум один претендент. Во всяком случае, по информации Football Insider.

Источник сообщает о том, что предложение «Зениту» по Сердару Азмуну сделал клуб английской Премьер-лиги. Речь идёт о «Бёрнли». «Бордовые» готовы заплатить питерскому клубу 8,3 миллиона фунтов (почти 10 миллионов евро).

В финансовом плане такое предложение наверняка устроит «Зенит», ведь ранее сообщалось, что питерцы хотят выручить за Азмуна 5 миллионов евро. Вот только захочет ли иранский нападающий переходить в клуб, борющийся за выживание в Премьер-лиге Англии? Большой вопрос.