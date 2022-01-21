Мацуев: «Ларссон не нужен «Спартаку», если продолжит выступать, как в первой части чемпионата»

Известный музыкант Денис Мацуев, который является поклонником московского «Спартака», поделился мнением о дальнейшей судьбе форварда команды Джордана Ларссона. В первой половине сезона РПЛ 24-летний швед не забил ни одного мяча.

«Хочу, чтобы Ларссон заиграл на прежнем уровне. Он нам не нужен, если продолжит выступать, как в первой части чемпионата», - заявил болельщик в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Ларссон провел 14 поединков, в которых отметился лишь желтой карточкой. Ранее ходили слухи о возможном расставании со скандинавом в зимнее трансферное окно.

Контракт Джордана рассчитан еще на полтора года, а его рыночная стоимость оценивается в 11 миллионов евро.