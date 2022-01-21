Газизов анонсировал новый трансфер «Уфы»

«Уфа», борющаяся за выживание в российской Премьер-лиге, усилится еще одним футболистом. Об этом в беседе с журналистом «Спорт-экспресса» поведал гендиректор клуба Шамиль Газизов.

«Пока ничего рассказывать не будем. Мы уже подписали одного вратаря - Антона Чичкана. Сегодня будет объявлен еще один трансфер», - сказал руководитель.

В начале этой недели ряды команды из Башкортостана пополнил экс-голкипер БАТЭ Антон Чичкан. С ним был подписан контракт до конца сезона-2023/2024.

Уфимская команда занимает предпоследнее место в Премьер-лиге. На счету клуба 16 набранных очков после 18 туров.