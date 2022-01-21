Во Франции сообщили, перейдёт ли Азмун в «Лион»

Все идет к тому, что иранский форвард Сердар Азмун останется в петербургском «Зените» до конца сезона. Согласно данным RMC Sport, нападающий по-прежнему является трансферной целью «Лиона», однако сделка в январе не будет оформлена.

Скорее всего, Сердар покинет «сине-бело-голубых» на правах свободного агента. Его трудовой договор с чемпионом России истекает в конце июня.

Ранее итальянские СМИ сообщили о срыве перехода Азмуна в туринский «Ювентус». «Старую синьору» отпугнули финансовые требования «Зенита».

В этом сезоне на счету иранца семь забитых мячей в 15 матчах чемпионата России.

«Зенит» нашёл форварда, который заменит Азмуна