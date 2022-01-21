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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Во Франции сообщили, перейдёт ли Азмун в «Лион»

21 Января 2022 • 12:16 Комментировать

Все идет к тому, что иранский форвард Сердар Азмун останется в петербургском «Зените» до конца сезона. Согласно данным RMC Sport, нападающий по-прежнему является трансферной целью «Лиона», однако сделка в январе не будет оформлена.

Скорее всего, Сердар покинет «сине-бело-голубых» на правах свободного агента. Его трудовой договор с чемпионом России истекает в конце июня.

Ранее итальянские СМИ сообщили о срыве перехода Азмуна в туринский «Ювентус». «Старую синьору» отпугнули финансовые требования «Зенита».

В этом сезоне на счету иранца семь забитых мячей в 15 матчах чемпионата России.

«Зенит» нашёл форварда, который заменит Азмуна

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Зенит Сердар Азмун
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