Гендиректор «Зенита» высказался о возможном трансфере ещё одного бразильца

Поговаривают, что «Зенит» близок к достижению договорённости по трансферу Юри Алберто – бразильского нападающего «Интернасьоналя». Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который занимает должность генерального директора питерского клуба.

«Всё в процессе», - ответил Медведев на вопрос «РИА Новости» по поводу трансфера Юри Алберто.

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Юри Алберто станет игроком «Зенита» летом. Питерцы видят в бразильце футболиста, который заменит в атаке Сердара Азмуна. Контракт иранца с «сине-бело-голубыми» истекает по завершению сезона 2021/2022.