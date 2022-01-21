Обляков рассказал о жёстких шутках в ЦСКА после смены имиджа

Иван Обляков решил сменить имидж и покрасить волосы – полузащитник московского ЦСКА стал блондином. Во время зимних сборов в испанском Кампоаморе Обляков высказался о шутках в стане команды по поводу его волос. Видео со словами футболиста появилось на клубном канале московских «армейцев» в YouTube.

- Прилетает за тренировку шуток про волосы в среднем штук по 20? – вопрос Облякову.

- Бывает. Бывают и жёсткие шутки – каминг-аут, туда-сюда. Но ничего страшного, - высказался Обляков.

Добавим, что ЦСКА после первой части чемпионата располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице.