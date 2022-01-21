Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал зимние трансферы «армейцев».

«Новые приобретения это, конечно, хорошо. Но нужно смотреть, кого ЦСКА подписывает. Медина играл в американском чемпионате, но ведь там совсем другой футбол. Там не футбол, там шоу. Язиджи из «Лилля», слышал, с претензиями и с меняющимся настроением. Что это такое? Его игра зависит от настроения, видите ли. Раньше просто в часть сажали, если игрок выступал за ЦСКА, и через месяц он возвращался шёлковым. А сейчас всё по-другому. Хочет играет, хочет - нет. Футбол изменился, смотреть не на кого, противно смотреть. Я считаю, что чем больше будет иностранцев, тем больше будет разврата в нашем футболе.

Я думаю, что не нужно брать так много легионеров. Нужно иметь трёх людей, которые выступали бы за сборные своих стран. А брать всех подряд с Копакабана или какого-то турка - не знаю. Кто за это будет отвечать? Раньше были хорошие точечные покупки, как, например, Вагнер Лав. Сейчас есть целый селекционный отдел, но кто будет отвечать, если новые игроки не заиграют? Фукс вот сидит, не играет ни черта, а деньги получает. Это никуда не годится. Я против агентов, которые просто продвигают своих футболистов за большие деньги. Селекционеры и тренеры сами должны ездить и выбирать нужных игроков. А так, агент нарезку сделал и всё. Нарезку можно сделать любую, что он там будет выглядеть лучше Пеле и Беккенбауэра. Но нужно смотреть его конкретно в игре.

Я все-таки думаю, что трансферы Медины и Язиджи - это кот в мешке. Парагвайца никто из европейских клубов ведь не рассматривал, на него никто глаз не положил, а наши зацепились. Турок, может быть, будет хорош, но настроение, о котором говорят, вещь серьёзная. Его представили в ЦСКА и скандал на всю Россию раздули. Ему сказали, что у нас много Наташ. Ну и что плохого сказали то? Что у нас много красивых девушек? Ну и что? Раздули так сильно. Кретинизм. «Приезжай, у нас много красивых девушек». Что в этом такого? А то мы не знаем, что футболисты тоже интересуются красивыми девушками. Абсолютно ничего страшного не вижу в этой ситуации», - сказал Пономарёв.

По итогам 18 туров ЦСКА занимает четвертое место в РПЛ.