Орещук назвал два преимущества «Зенита» над другими российскими клубами

Известный функционер Роман Орещук, ранее занимавший пост спортивного директора в столичном «Динамо», рассказал о преимуществах, которые имеет петербургский «Зенит» над другими представителями российского чемпионата. Об этом он поведал в интервью РБК.

По словам Орещука, первым козырем «сине-бело-голубых» является высокий уровень спонсоров. Клуб обладает большим бюджетом и может позволить себе дорогостоящие трансферы.

Вторым преимуществом «Зенита», по мнению функционера, является регулярное участие в Лиге чемпионов. Это немаловажный фактор при выборе игроком нового места работы. Также Орещук отметил, что Санкт-Петербург – комфортный город для иностранцев.