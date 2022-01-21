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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Фанаты «Спартака» договорились о бойкоте из-за Fan ID

21 Января 2022 • 11:20 Комментировать

С лета для покупки билета на футбольный матч основных турниров в России нужен так называемый паспорт болельщика – Fan ID. Соответствующий закон был принят ещё в прошлом году. Активные фанаты в большинстве своём выступают против Fan ID, видя в этой системе намерение властей осуществлять тотальный контроль над фанатским движением.

Между тем, группировки активных фанатов «Спартака» приняли единое решение о бойкоте игр второй части сезона в знак протеста против введения Fan ID. Об этом рассказывает телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь».

Отмечается, что фанаты могут путешествовать с командой, но не могут посещать стадион. Для фанатов, нарушивших запрет, предусмотрено отчисление от движения навсегда.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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