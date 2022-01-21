​Фанаты «Спартака» договорились о бойкоте из-за Fan ID

С лета для покупки билета на футбольный матч основных турниров в России нужен так называемый паспорт болельщика – Fan ID. Соответствующий закон был принят ещё в прошлом году. Активные фанаты в большинстве своём выступают против Fan ID, видя в этой системе намерение властей осуществлять тотальный контроль над фанатским движением.

Между тем, группировки активных фанатов «Спартака» приняли единое решение о бойкоте игр второй части сезона в знак протеста против введения Fan ID. Об этом рассказывает телеграм-канал «АРЕНА @ незыгарь».

Отмечается, что фанаты могут путешествовать с командой, но не могут посещать стадион. Для фанатов, нарушивших запрет, предусмотрено отчисление от движения навсегда.