Габулов рассказал, что нужно сделать с лимитом на легионеров

Футбольный функционер Владимир Габулов, ныне занимающий пост гендиректора подмосковных «Химок», поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

«Нужно найти золотую середину, чтобы и наши футболисты не оказались за бортом, и при этом они не оказывались в привилегированном положении. Лимит нужно ослаблять, но не отменять», - передает слова Владимира «Спорт-экспресс».

Стоит напомнить, что с сезона-2020/2021 лимит в российском футболе действует по схеме «8 легионеров + 17 россиян» в заявке клуба. Ходили слухи, что это ограничение может быть пересмотрено в ближайшем будущем.

При этом некоторые из депутатов Госдумы выступили за запрет иностранных игроков в российском футболе.