​Привет от Мостового можно заказать за 20 тысяч рублей, привет от Шишкина стоит в 13 раз дешевле

На сайте Privyet.ru можно заказать уникальный подарок в виде привета от знаменитости. В списке тех, чей привет можно заказать, находится известный в прошлом игрок сборной России Александр Мостовой. Чтобы получить привет от экс-футболиста «Сельты» по прозвищу «Царь», вы должны заплатить 19 999 рублей.

Также в списке можно отметить другого экс-игрока российской национальной команды – Романа Шишкина. Его привет стоит значительно дешевле – 1 499 рублей.

Добавим, что ранее Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за назначение руководителем академии алжирца.